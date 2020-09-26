Вердаско не снимался с «Ролан Гаррос». Он был дисквалифицирован организаторами турнира

Стали известны причины пропуска предстоящего Открытого чемпионата Франции испанским теннисистом Фернандо Вердаско. 58-я ракетка мира снялся с турнира не по своей воле — он был дисквалифицирован организаторами за положительный тест на коронавирус.



«В августе перенёс COVID-19. Бессимптомно. Самоизолировался и соблюдал все меры предосторожности. Сдав два отрицательных теста, вернулся к нормальной жизни (в середине сентября испанец играл на турнире в Риме. — Прим. „Чемпионата“). Несколько дней назад снова сдал тест, и снова он дал отрицательный результат.



Во вторник прибыл в Париж и снова прошёл тест. У всех членов моей команды отрицательные результаты, и лишь у меня он оказался положительным. Попытался объяснить ситуацию, попросил ещё один тест, но организаторы „Ролан Гаррос“ отказали. Даже учитывая то, что до соревнований было ещё предостаточно времени. Я был дисквалифицирован.



24 сентября сдал ещё два теста — оба отрицательные. При этом сдавал их в разных местах. Разочарован и возмущён действиями организаторов турнира, они лишили меня права принять участие в очень важном турнире. Они могли дать мне возможность пройти ещё один тест и доказать, что результат первого был ошибочным», — написал Вердаско на своей странице в «Твиттере».

«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос» «Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

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