Рублёв обыграл Рууда и второй год подряд пробился в финал турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в финал соревнований. В полуфинале он со счётом 6:4, 6:2 одолел норвежца Каспера Рууда.
Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
За главный трофей соревнований Андрей поспорит с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция). Их матч состоится сегодня, 26 сентября.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
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