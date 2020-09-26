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Рублёв обыграл Рууда и второй год подряд пробился в финал турнира в Гамбурге

Рублёв обыграл Рууда и второй год подряд пробился в финал турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в финал соревнований. В полуфинале он со счётом 6:4, 6:2 одолел норвежца Каспера Рууда.

Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За главный трофей соревнований Андрей поспорит с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция). Их матч состоится сегодня, 26 сентября.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Гамбург. 1/2 финала
26 сентября 2020, суббота. 14:40 МСК
Каспер Рууд
30
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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