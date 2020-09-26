Рублёв обыграл Рууда и второй год подряд пробился в финал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в финал соревнований. В полуфинале он со счётом 6:4, 6:2 одолел норвежца Каспера Рууда.



Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



За главный трофей соревнований Андрей поспорит с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция). Их матч состоится сегодня, 26 сентября.



В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.