Де Минор — о своих усах: это суеверие. К сожалению, с ними я играю лучше

Австралийский теннисиcт Алекс де Минор объяснил, почему начал носить усы.



«Конечно, хотелось бы, чтобы усы были более пышными, но что есть, то есть. Конечно же, это не мода или что-то там ещё, это простое суеверие. К сожалению, именно с усами я показываю лучшие результаты. Да, надо мной регулярно смеются, но я признаю, что такая реакция по делу. Тем не менее результаты улучшились», — цитирует Алекса пресс-служба АТР.

В текущем сезоне де Минор провёл 12 матчей, в которых одержал 6 побед. В 2019 году на его счету 41 победа в 61 матче — за этот период он выиграл три турнира (Сидней, Атланта и Чжухай).



Первым соперником де Минора на «Ролан Гаррос» станет итальянец Марко Чеккинато.