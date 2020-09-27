Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кубань» — «Кубань Холдинг»
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Де Минор — о своих усах: это суеверие. К сожалению, с ними я играю лучше

Де Минор — о своих усах: это суеверие. К сожалению, с ними я играю лучше
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австралийский теннисиcт Алекс де Минор объяснил, почему начал носить усы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы усы были более пышными, но что есть, то есть. Конечно же, это не мода или что-то там ещё, это простое суеверие. К сожалению, именно с усами я показываю лучшие результаты. Да, надо мной регулярно смеются, но я признаю, что такая реакция по делу. Тем не менее результаты улучшились», — цитирует Алекса пресс-служба АТР.

В текущем сезоне де Минор провёл 12 матчей, в которых одержал 6 побед. В 2019 году на его счету 41 победа в 61 матче — за этот период он выиграл три турнира (Сидней, Атланта и Чжухай).

Первым соперником де Минора на «Ролан Гаррос» станет итальянец Марко Чеккинато.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020