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Андрей Рублёв стал 12-й ракеткой мира

Андрей Рублёв стал 12-й ракеткой мира
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

В обновлённом рейтинге ATP от 28 сентября испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв, ставший победителем турнира в Гамбурге, стал 12-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 28 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.

12 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2614...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч
Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.
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