Андрей Рублёв стал 12-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 28 сентября испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв, ставший победителем турнира в Гамбурге, стал 12-й ракеткой мира.



Рейтинг ATP. 28 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.

…

12 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2614...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.