Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч

Отличную неделю на грунте провёл 22-летний Андрей Рублёв накануне старта заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». В то время, как многие его коллеги уже проводили матчи первого круга на «Роллан Гаррос», россиянин сражался за титул на турнире ATP500 в Гамбурге. Проявив невероятную выдержку, Андрей отыграл подачу соперника на матч и стал пятикратным чемпионом турниров ATP.

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Год назад турнир в Гамбурге проходил в совсем других условиях и в другое время. Соревнование стояло в календаре после Уимблдона, и теннисисты приезжали в Германию в июле, в самый разгар лета. Россиянин Андрей Рублёв тогда только начинал набирать игровую практику после продолжительной паузы из-за травмы. И немецкий турнир оказался для него весьма удачным – Андрей добрался до финала, где уступил Николозу Басилашвили из Грузии.

На этот раз турнир в Гамбурге перенесли из-за коронавируса на осень и проходил он перед самым «Ролан Гаррос». Причём финальный поединок состоялся в день, когда на Открытом чемпионате Франции уже стартовали матчи первого круга. Поэтому, начиная турнир, россиянину нужно было, с одной стороны, выступить не хуже, чем год назад, а с другой стороны, не травмироваться и сохранить силы для последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

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Первые два круга Рублёву попадались «квалифаеры» из США. Если Тенниса Сандгрена он обыграл в двух сетах, то у Томми Пола пришлось вырывать победу в третьей партии. В четвертьфинале Андрею достался цепкий испанец Роберто Баутиста-Агут. Полтора часа сражались теннисисты, матч получился упорным, но в решающие моменты Рублёв был точнее и надёжнее, а некоторые удары у россиянина получались просто фантастические.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV. Права принадлежат ATP.

В полуфинале 22-летний Рублёв встретился практически со своим ровесником – Каспером Руудом, которому 22 года исполнится в декабре. Перспективный норвежец до паузы в календаре успел завоевать свой первый титул ATP – в Буэнос-Айресе. Любопытно, что соперники играли год назад в Гамбурге, и тогда Рууд взял сет и вёл с брейком во втором, однако Андрей сумел отыграться и затем победил в матче в трёх партиях. На этот раз матч также получился красивым и увлекательным. Временами теннисисты показывали во время розыгрышей просто высший пилотаж.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour. Права принадлежат ATP.

Но в итоге сказался опыт Андрея, который победил (6:4, 6:2) и второй год подряд дошёл до решающего матча на турнире ATP500 в Гамбурге. Это уже 7-й финал в карьере россиянина! До этого Рублёв сумел завоевать 4 титула, причём два из них в этом сезоне (Умаг-2017, Кубок Кремля-2019, Доха, Аделаида-2020).

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV. Права принадлежат ATP.

Соперником Рублёва по финалу стал грек с российскими корнями Стефанос Циципас, который на турнире последовательно обыграл британца Даниэля Эванса, уругвайца Пабло Куэваса, серба Душана Лайовича и чилийца Кристьяна Гарина. Для Циципаса этот финал стал 12-м в карьере. До этого Стефанос завоевал 5 титулов и ещё 6 раз был финалистом турниров ATP. Любопытно, что на турнире в Гамбурге в боксе грека опять появился его отец и тренер Апостолос Циципас, а ведь на US Open Стефанос прилюдно поругался с ним во время матча с Борной Чоричем и потребовал, чтобы он покинул стадион. В итоге папа не ездил с сыном и на «Мастерс» в Риме. А вот в Гамбурге на одной из пресс-конференций Стефанос заявил, что плохо себя чувствовал в столице Италии без родительской поддержки: «У меня особые отношения с отцом. В Риме я впервые играл турнир, когда его не было рядом. И без отца я чувствовал себя просто ужасно. Он мой второй пилот. Теперь я буду ценить его ещё больше».

Теннисисты, выигравшие наибольшее количество титулов в сезоне-2020:

Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим)

– 3 (Доха, Аделаида, Гамбург)

Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)

Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро) Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим) Андрей Рублёв – 3 (Доха, Аделаида, Гамбург)Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро)

Первый сет финального матча остался за Рублёвым – 6:4. Это давало надежду его поклонникам на успех, поскольку в сезоне-2020 Андрей ещё не проиграл ни одного официального поединка, взяв первую партию (22-0). Во втором сете Циципасу хватило единственного брейка, чтобы выровнять ситуацию в матче и перевести его в решающую партию – 3:6. В начале третьей партии, как и в стартовой, сделали три брейка подряд, только на этот раз преимущество получил Циципас. Он уверенно его держал до того момента, пока не наступила пора подачи на матч. Тут грек дрогнул, допустил несколько ошибок, чем тут же воспользовался Рублёв и сравнял счёт – 5:5.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour. Права принадлежат ATP.

Свою подачу Андрей взял под ноль. А затем, сделав ещё один брейк, Рублёв не дал сопернику перевести решающую партию на тай-брейк. И в итоге чемпионом стал россиянин – 6:4, 3:6, 7:5.

Рублёв пытался сдерживаться, пока не поприветствовал финалиста у сетки, а потом вышел на пустой корт и выпустил из себя целую бурю эмоций, закричав, что есть силы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour. Права принадлежат ATP.

Для Андрея Рублёва это первый титул ATP500, пятый в карьере и третий в сезоне. Больше побед на турнирах одержал в 2020 году лишь Новак Джокович, который выиграл четыре трофея. Кстати, теперь общий счёт побед россиянина в этом сезоне, когда он берёт первый сет, стал уже 23-0. Кроме того, в новом рейтинге ATP Рублёв поднимется на 12-е место, повторив свой лучший результат в карьере.