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Доминик Тим победил Марина Чилича в первом круге «Ролан Гаррос»

Доминик Тим победил Марина Чилича в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:4, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Чилича 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Тим поспорит с американцем Джеком Соком, который пробился в основную сетку через квалификацию. В стартовом раунде Джек обыграл соотечественника Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4, 6:3.

В 2019 году Доминик дошёл до финала «Ролан Гаррос», где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 13:50 МСК
Марин Чилич
40
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 3    
6 		6 6    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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