Серена Уильямс обыграла соотечественницу Кристи Анн в первом круге «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Серена со счётом 7:6, 6:0 обыграла соотечественницу Кристи Анн.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Уильямс 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, которая в первом круге обыграла немку Андреа Петкович.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.