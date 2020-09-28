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Серена Уильямс обыграла соотечественницу Кристи Анн в первом круге «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс обыграла соотечественницу Кристи Анн в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Серена со счётом 7:6, 6:0 обыграла соотечественницу Кристи Анн.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Уильямс 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, которая в первом круге обыграла немку Андреа Петкович.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 16:20 МСК
Кристи Анн
102
США
Кристи Анн
К. Анн
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		0  
7 7 		6  
         
Серена Уильямс
9
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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