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Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Герасимова

Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Герасимова
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Надаль со счётом 6:4, 6:4, 6:2 обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Герасимова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. В третьем тайме белорус повредил лодыжку и брал медицинский тайм-аут.

За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 18:25 МСК
Егор Герасимов
83
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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