Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Герасимова

Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Надаль со счётом 6:4, 6:4, 6:2 обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Герасимова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. В третьем тайме белорус повредил лодыжку и брал медицинский тайм-аут.
За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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