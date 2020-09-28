Бублик впервые победил игрока из топ-10, обыграв Монфиса в первом круге «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Бублик со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут. Бублик 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 25. На счету Монфиса 5 эйсов, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 15.

За выход в третий круг Бублик поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом круге соревнований обыграл Эмилио Гомеса из Эквадора.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.