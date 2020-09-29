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Касаткина уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Тан всего 3 гейма

Касаткина уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Тан всего 3 гейма
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Дарья со счётом 6:2, 6:1 обыграла француженку Армони Тан.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 10.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Дарья Касаткина
71
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Армони Тан
238
Франция
Армони Тан
А. Тан
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