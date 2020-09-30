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Надаль разгромно обыграл Макдональда и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Надаль разгромно обыграл Макдональда и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований Надаль со счётом 6:1, 6:0, 6:3 обыграл представителя США Маккензи Макдональда.

Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Макдональда 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Взять подачу второй ракетки мира американец шансов не имел.

За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Стефано Травалья (Италия).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 15:30 МСК
Маккензи Макдональд
236
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		0 3    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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