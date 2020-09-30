Надаль разгромно обыграл Макдональда и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований Надаль со счётом 6:1, 6:0, 6:3 обыграл представителя США Маккензи Макдональда.
Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Макдональда 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Взять подачу второй ракетки мира американец шансов не имел.
За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Стефано Травалья (Италия).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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