Тим не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Соком
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя США Джека Сока со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (8:6).
Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Действующий чемпион US Open 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Сока 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг престижных соревнований в Париже Тим поспорит с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия) — Томми Пол (США).
В 2019 году Доминик дошёл до финала «Ролан Гаррос», где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю. В нынешнем розыгрыше турнира теннисисты могут встретиться в полуфинале.
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