Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Соком

Тим не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Соком
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел в третий круг, обыграв представителя США Джека Сока со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (8:6).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Действующий чемпион US Open 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Сока 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг престижных соревнований в Париже Тим поспорит с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия) — Томми Пол (США).

В 2019 году Доминик дошёл до финала «Ролан Гаррос», где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю. В нынешнем розыгрыше турнира теннисисты могут встретиться в полуфинале.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 15:25 МСК
Джек Сок
310
США
Джек Сок
Д. Сок
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 6    
6 		6 7 8    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020