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16-летняя Гауфф допустила 19 двойных ошибок и проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

16-летняя Гауфф допустила 19 двойных ошибок и проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Кори Гауфф не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила представительнице Италии Мартине Тревизан — 6:4, 2:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Гауфф выполнила 3 эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Тревизан 2 двойные ошибки и 9 брейков. Подач навылет Мартина не выполнила.

Следующей соперницей итальянки станет теннисистка из Греции Мария Саккари, обыгравшая россиянку Камиллу Рахимову.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 20:15 МСК
Кори Гауфф
51
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
4 		6 7
         
Мартина Тревизан
159
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
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