16-летняя Гауфф допустила 19 двойных ошибок и проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила представительнице Италии Мартине Тревизан — 6:4, 2:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Гауфф выполнила 3 эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Тревизан 2 двойные ошибки и 9 брейков. Подач навылет Мартина не выполнила.



Следующей соперницей итальянки станет теннисистка из Греции Мария Саккари, обыгравшая россиянку Камиллу Рахимову.



В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.