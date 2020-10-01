Вторая сеяная Каролина Плишкова проиграла Елене Остапенко на «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Латвии Елена Остапенко со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Плишкова дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Остапенко, выигравшей «Ролан Гаррос» в 2017 году, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Елена поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 29) — Паула Бадоса (Испания).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.