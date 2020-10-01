Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вторая сеяная Каролина Плишкова проиграла Елене Остапенко на «Ролан Гаррос»

Вторая сеяная Каролина Плишкова проиграла Елене Остапенко на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Латвии Елена Остапенко со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Плишкова дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Остапенко, выигравшей «Ролан Гаррос» в 2017 году, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Елена поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 29) — Паула Бадоса (Испания).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 12:10 МСК
Елена Остапенко
43
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020