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Карен Хачанов за 3 часа 35 минут пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов за 3 часа 35 минут пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 15-м номером, пробился в третий круг, одолев представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 3 часа 35 минут.

Карен 7 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Хачанов поспорит с чилийцем Кристьяном Гарином, получившим 20-й номер посева.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 12:25 МСК
Иржи Веселы
68
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 7 6 7 6 2  
6 		6 4 7 9 7 7  
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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