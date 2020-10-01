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Кудерметова не удержала победу над 17-й ракеткой мира Мартич и покинула «Ролан Гаррос»

Кудерметова не удержала победу над 17-й ракеткой мира Мартич и покинула «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула розыгрыш Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. В трёх партиях она уступила представительнице Хорватии Петре Мартич — 7:6 (7:1), 5:7, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Кудерметовой 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Хорватская теннисистка 5 раз выполнила подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 16.

Следующей соперницей Мартич станет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 17:35 МСК
Петра Мартич
17
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		7 6
7 7 		5 3
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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