Кудерметова не удержала победу над 17-й ракеткой мира Мартич и покинула «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула розыгрыш Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. В трёх партиях она уступила представительнице Хорватии Петре Мартич — 7:6 (7:1), 5:7, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Кудерметовой 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Хорватская теннисистка 5 раз выполнила подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 16.
Следующей соперницей Мартич станет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 1 октября 2020
-
20:14
-
19:54
-
19:13
-
18:57
-
18:37
-
17:55
-
17:43
-
17:13
-
16:11
-
16:01
-
15:38
-
15:30
-
15:14
-
14:59
-
14:51
-
14:22
-
13:42
-
13:17
-
12:05
-
11:13
-
10:57
-
10:33
-
09:56
-
09:46
-
09:22
-
09:02
-
08:44
-
00:58
-
00:45
-
00:27
- 30 сентября 2020
-
23:28
-
22:55
-
22:37
-
21:39
-
21:01
Партнерский контент