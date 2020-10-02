131-я ракетка мира из Аргентины впервые в карьере вышла в 1/8 финала ТБШ

Аргентинская теннисистка Надия Подороска, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Надия, занимающая 131-ю строчку в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Надия поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Цветана Пиронкова (Болгария, WC). Подороска впервые в карьере сыграет в 1/8 финала турнира «Большого шлема».

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.