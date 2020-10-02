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239-я ракетка мира Гастон обыграл Вавринку и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

239-я ракетка мира Гастон обыграл Вавринку и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Француз Хьюго Гастон пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге Гастон со счётом 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0 обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. Гастон 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 21. На счету Вавринки 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в четвертьфинал Гастон поспорит с действующим чемпионом US Open — австрийцем Домиником Тимом, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл в третьем круге норвежца Каспера Рууда.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 октября 2020, пятница. 14:25 МСК
Стэн Вавринка
17
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 6 0
2 		6 6 4 6
             
Хьюго Гастон
239
Франция
Хьюго Гастон
Х. Гастон
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