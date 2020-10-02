239-я ракетка мира Гастон обыграл Вавринку и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Француз Хьюго Гастон пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге Гастон со счётом 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0 обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. Гастон 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 21. На счету Вавринки 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в четвертьфинал Гастон поспорит с действующим чемпионом US Open — австрийцем Домиником Тимом, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл в третьем круге норвежца Каспера Рууда.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.