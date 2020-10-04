Бадоса: мне говорили, что я стану новой Шараповой. Я не была к этому готова

Испанская теннисистка Паула Бадоса, пробившаяся в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, рассказала о пути к успеху. В 2015 году она выиграла юниорский «Ролан Гаррос», однако лишь в этом году впервые сыграла в основной сетке парижского мэйджора.



«Ещё когда была юниоркой, в Испании от меня многого ждали, говорили, что я стану новой Шараповой. Но к этому я не была готова. Провела два-три очень плохих года, но потом остановилась и попыталась начать с нуля. Много работала, пыталась добиться стабильности и счастья за пределами корта. Сейчас же рада, что могу показывать свой теннис и получать удовольствие от игры.



Мне пришлось очень много психологически работать, чтобы научиться игнорировать все разговоры и ожидания. Сейчас стараюсь слушать свою команду и не заглядывать слишком далеко", — цитирует Бадосу официальный сайт WTA.