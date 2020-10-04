После поражения Халеп на «Ролан Гаррос» не осталось ни одной чемпионки прошлых лет
После победы 19-летней представительницы Польши Иги Свёнтек над второй ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп в матче четвёртого круга (6:1, 6:2) на «Ролан Гаррос» не осталось ни одной теннисистки, выигрывавшей здесь трофей в прошлые годы.
Действующая чемпионка Эшли Барти из Австралии решила пока не покидать пределов родной страны из-за пандемии коронавируса и не приехала в Париж. Также по разным причинам и на разных стадиях турнира выбыли из борьбы и другие победительницы соревнований – Серена Уильямс (2002, 2013, 2015), Светлана Кузнецова (2009), Гарбинье Мугуруса (2016), Елена Остапенко (2017) и вот теперь Симона Халеп (2018). Вот так Свёнтек «подарила» Открытому чемпионату Франции новую чемпионку, имя которой пока не известно.
Ига Свёнтек – юная звезда из Польши, которая «подарила» «Ролан Гаррос» новую чемпионку
Симона Халеп сенсационно уступила 19-летней теннисистке из Польши. В сетке не осталось ни одной бывшей победительницы этого турнира.
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