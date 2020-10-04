Ига Свёнтек – юная звезда из Польши, которая «подарила» «Ролан Гаррос» новую чемпионку

Симона Халеп сенсационно уступила 19-летней теннисистке из Польши. В сетке не осталось ни одной бывшей победительницы этого турнира.

Очередная сенсация на «Ролан Гаррос» — 2020 – первая ракетка турнира и чемпионка 2018 года Симона Халеп проиграла 19-летней теннисистке из Польши Иге Свёнтек. Таким образом, на Открытом чемпионате Франции будет новая победительница, поскольку ранее из борьбы выбыли и другие теннисистки, первенствовавшие в Париже в разные годы.

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Год назад на «Ролан Гаррос» в четвёртом круге, как и сейчас, Симона Халеп встречалась с молодой теннисисткой Игой Свёнтек, но тогда румынка не испытала никаких проблем в матче с юной польской «звёздочкой». Симона победила в двух сетах – 6:1, 6:0 за 49 минут. И сейчас, перед второй встречей с Халеп полька пошутила, что надеется продержаться на корте хотя бы 50 минут. Однако реальность превзошла все её ожидания. Она действительно провела на корте даже больше чем хотела (1 час 9 минут), но за это время буквально разгромила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» — 6:1, 6:2.

Таким образом, прервалась потрясающая серия побед Халеп в матчах этого сезона. После январского поражения в полуфинале Australian Open румынка выиграла титулы в Дубае, Праге и Риме. К поединку 4-го круга «Ролан Гаррос» беспроигрышная серия поединков у Симоны достигла 17 побед. Кроме этого, Халеп могла в случае завоевания титула в Париже стать первой ракеткой мира. Но теперь эти мечты придётся отложить.

Теперь на «Ролан Гаррос» не осталось ни одной теннисистки, побеждавшей здесь в прошлые годы. Действующая чемпионка Эшли Барти решила пока не покидать пределов Австралии из-за пандемии коронавируса и не приехала в Париж. Также по разным причинам и на разных стадиях турнира выбыли из борьбы и другие победительницы соревнования – Серена Уильямс (2002, 2013, 2015), Светлана Кузнецова (2009), Гарбинье Мугуруса (2016), Елена Остапенко (2017) и вот теперь Симона Халеп (2018). Вот так Ига Свёнтек «подарила» Открытому чемпионату Франции новую чемпионка. Правда, пока её имени мы не знаем.

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Сразу после своей сенсационной победы польская теннисистка призналась, что пока ещё не поняла, что произошло: «Я даже не знаю, что случилось. Я просто чувствовала, что играю идеально и была сосредоточена на протяжении всего матча. Я сама поражена, что смогла это сделать. Но год назад, когда я играла с Симоной, у меня не было никакого опыта. Это был мой первый матч на большом стадионе и помню, что очень волновалась. С тех пор я провела много хороших матчей, играла с Халеп, Возняцки, Осакой. Мне кажется, что теперь я могу справиться с давлением».

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Действительно, за год Ига Свёнтек добилась огромного прогресса. Она была в конце первой сотни, когда играла на «Ролан Гаррос» — 2019, завершила сезон на 61-й строчке рейтинг-листа WTA, а в феврале этого года поднялась на 48-е место. Теперь по итогам нынешнего турнира польская теннисистка должна обновить свой рекорд.

Однако нельзя сказать, что Ига Свёнтек – это новое имя в теннисе. В 2018 году польская теннисистка стала чемпионкой юниорского Уимблдона в одиночном разряде, а в паре первенствовала ещё и на «Ролан Гаррос». Свёнтек родилась в спортивной семье: её отец Томаш принимал участие в соревнованиях по гребле на Олимпиаде-1988 в Сеуле. А любовью к теннису Игу заразила старшая сестра, которая сама занималась этим видом спорта. Маленькая Ига очень хотела её обыграть.