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Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос»

Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6.

Соперники провели на корте 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира из Греции 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. 12-я ракетка мира Рублёв выполнил 7 эйсов и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Рублёв — Циципас.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
07 октября 2020, среда. 17:20 МСК
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 3    
7 		6 6    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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