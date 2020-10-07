Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6.
Соперники провели на корте 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира из Греции 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. 12-я ракетка мира Рублёв выполнил 7 эйсов и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.
В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Рублёв — Циципас.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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