Циципас прокомментировал победу над Рублёвым в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала он обыграл вторую ракетку России Андрея Рублёва — 7:5, 6:2, 6:3.
«Чувствовал себя комфортно, играя на этом корте, и, несмотря на неудачный старт и потерю подачи, вспомнил, какой я большой боец. Это же касается поиска решений в трудные моменты. В конце концов мне удалось заставить мозг работать», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.
В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
Рублёв остановился в шаге от полуфинала «Ролан Гаррос». Но есть шанс попасть на ATP Finals
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв уступил Стефаносу Циципасу. Однако он впервые может отобраться на Итоговый чемпионат ATP.
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