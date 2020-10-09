Кенин может стать первой с 2016 года теннисисткой, которая выиграла два ТБШ за сезон

Американка Софья Кенин может стать первой с 2016 года теннисисткой, которой удалось выиграть два турнира «Больших шлема» за один сезон.

Тогда это удалось сделать немке Анжелике Кербер, которая стала чемпионкой US Open и Australian Open.

В этом году Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финале она со счётом 4:6, 6:2, 6:2 обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании. Завтра, 10 октября, Кенин сыграет с Игой Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции.

Помимо этого, Кенин может стать первой с 2003 года теннисисткой моложе 22 лет, которой удалось это сделать. В том сезоне такого результата добились американка Серена Уильямс, которая выиграла Australian Open и Уимблдон в возрасте 22 лет, и Жюстин Энен, ставшая победительницей «Ролан Гаррос» и US Open в 21 год.