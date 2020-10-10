19-летняя Ига Свёнтек стала новой чемпионкой «Ролан Гаррос»

19-летняя Ига Свёнтек из Польши стала новой победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В финале соревнований Свёнтек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 года 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финальном матче Свёнтек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.

У Свёнтек тиул стал первым в карьере. В ходе соревнований она обыграла первую сеяную румынку Симону Халеп, обладательницу уайлд-кард канадку Эжени Бушар и 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову.