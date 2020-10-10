Ига Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» из Польши
19-летняя Ига Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» в одиночном разряде из Польши. Кроме того, она стала самой низкорейтинговой чемпионкой «Ролан Гаррос». Ига начала турнир в качестве 54-й ракетки мира, а в новом рейтинге WTA ворвётся в топ-20 – будет 17-й.
19-летняя Свёнтек стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции после Моники Селеш, которая первенствовала здесь в 1992 году в возрасте 18 лет 187 дней. К тому же Ига стала первой теннисисткой со времён победы Жюстин Энен (2007), выигравшей «Ролан Гаррос», не потеряв ни одного сета.
В финале «Ролан Гаррос» — 2020 Свёнтек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1.
Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии
Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».
- 10 октября 2020
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
-
12:27
-
11:52
-
11:39
-
11:01
-
11:00
-
10:28
-
09:53
-
09:53
-
00:41
-
00:26
-
00:16
-
00:03
- 9 октября 2020
-
23:34
-
21:24
-
20:54
-
20:47
-
19:54
-
19:45
-
19:14
-
18:37
-
17:44
-
17:18
-
16:37
Партнерский контент