Ига Свёнтек: может, кому-то из андердогов было суждено сейчас выиграть «Большой шлем»

19-летняя Ига Свёнтек из Польши прокомментировала победу на «Ролан Гаррос». В финале соревнований Свёнтек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1.

«Счастлива, что моя семья присутствует здесь, это просто безумие. Всего два года назад я выиграла юниорский турнир «Большого шлема», а сейчас я здесь, всё произошло быстро. Это невероятно!

Это был удивительный финал. Я была психологически стабильна и просто хотела играть агрессивно, как и в предыдущих раундах, но сегодня было сложно и напряжённо. Может, всё дело в том, что кому-то из андердогов было суждено выиграть «Большой шлем» в женском теннисе прямо сейчас. Это безумие!

Хотела бы поблагодарить каждого человека, который сделал проведение этого турнира возможным. Это было очень трудно сделать. Я рада, что мы можем делать свою работу и продолжать радовать болельщиков.

Моя победа невероятна. Я видела, как Рафаэль Надаль каждый год поднимает трофей над головой, и находиться на том же месте сегодня для меня просто безумие», — цитирует Свёнтек сайт турнира.