Кенин — о поражении от Свёнтек: она давала интервью, а я сидела на скамейке и плакала

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос». Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 уступила 19-летней Иге Свёнтек из Польши.

«Она давала интервью, а я сидела на скамейке и плакала. Меня переполняли эмоции. Я изо всех сил старалась не плакать во время речи, но всё-таки заплакала.

Было непросто. Жаль, что не я держала в руках этот прекрасный трофей. Нелегко, когда ты так близка к завоеванию титула, но упустила его. Это тяжело. Но это то, что есть.

Жаль, что я не победила, но я счастлива, что дошла до финала. Для меня это хороший результат. Конечно, я очень разочарована, что не взяла титул, но в целом это хороший результат для меня, в нём есть положительные стороны», — приводит слова Кенин официальный сайт «Ролан Гаррос».