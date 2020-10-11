Кенин — о поражении от Свёнтек: она давала интервью, а я сидела на скамейке и плакала

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос». Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 уступила 19-летней Иге Свёнтек из Польши.
«Она давала интервью, а я сидела на скамейке и плакала. Меня переполняли эмоции. Я изо всех сил старалась не плакать во время речи, но всё-таки заплакала.
Было непросто. Жаль, что не я держала в руках этот прекрасный трофей. Нелегко, когда ты так близка к завоеванию титула, но упустила его. Это тяжело. Но это то, что есть.
Жаль, что я не победила, но я счастлива, что дошла до финала. Для меня это хороший результат. Конечно, я очень разочарована, что не взяла титул, но в целом это хороший результат для меня, в нём есть положительные стороны», — приводит слова Кенин официальный сайт «Ролан Гаррос».
- 11 октября 2020
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45
-
21:46
-
21:18
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
-
12:27
-
11:52
-
11:39
-
11:01
-
11:00
-
10:28
-
09:53
-
09:53
-
00:41
-
00:26
-
00:16
-
00:03
- 9 октября 2020
-
23:34
-
21:24
-
20:54
-
20:47
-
19:54
-
19:45
-
19:14