Шаповалов: изо всех сил уговариваю Южного выступить со мной в паре

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о сотрудничестве с Михаилом Южным. Россиянин вошёл в команду Дениса в августе 2019 года.



«В прошлой раз, на турнире в Петербурге в 2018 году, я проиграл в восьмёрке. Осталась хорошая память. Люблю Питер, меня сильно любят в России. Рад приезжать сюда. За последнее время я вырос и как игрок, и как человек.



Последний год работаю с Мишей Южным, он мне здорово помог, я прибавил во всём. Южный помог стать умнее на корте, а сила у меня была и раньше — лупил всегда. Мы много работали над тем, чтобы разобраться в мозгах. Начал работать с психологом Вадимом Гущиным, который давно сотрудничает с Мишей.



Не сказал бы, что Южный — строгий тренер, но он серьёзно относится ко всему. Мы хорошо понимаем друг друга с первых дней сотрудничества. Понятно, когда нужно хорошо поработать, а когда можно расслабиться. Миша отлично играет во время спаррингов. Всегда спрашиваю, когда он вернётся в тур. Изо всех сил уговариваю, чтобы он согласился сыграть со мной в паре», — цитирует Шаповалова «Р-Спорт».