Шаповалов: изо всех сил уговариваю Южного выступить со мной в паре

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о сотрудничестве с Михаилом Южным. Россиянин вошёл в команду Дениса в августе 2019 года.
«В прошлой раз, на турнире в Петербурге в 2018 году, я проиграл в восьмёрке. Осталась хорошая память. Люблю Питер, меня сильно любят в России. Рад приезжать сюда. За последнее время я вырос и как игрок, и как человек.
Последний год работаю с Мишей Южным, он мне здорово помог, я прибавил во всём. Южный помог стать умнее на корте, а сила у меня была и раньше — лупил всегда. Мы много работали над тем, чтобы разобраться в мозгах. Начал работать с психологом Вадимом Гущиным, который давно сотрудничает с Мишей.
Не сказал бы, что Южный — строгий тренер, но он серьёзно относится ко всему. Мы хорошо понимаем друг друга с первых дней сотрудничества. Понятно, когда нужно хорошо поработать, а когда можно расслабиться. Миша отлично играет во время спаррингов. Всегда спрашиваю, когда он вернётся в тур. Изо всех сил уговариваю, чтобы он согласился сыграть со мной в паре», — цитирует Шаповалова «Р-Спорт».
- 11 октября 2020
-
17:58
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45
-
21:46
-
21:18
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
-
12:27
-
11:52