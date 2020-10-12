Рафаэль Надаль продемонстрировал кубок «Ролан Гаррос» в Париже. Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль предстал с кубком турнира «Ролан Гаррос», который проходил в Париже. Надаль стал победителем турнира, обыграв в финале сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера — у них по 20 титулов. У Новака Джоковича — 17. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, Надаль отказался от поездки в США на US Open. Испанский теннисист решил не лететь в США из-за пандемии коронавируса. Вместо этого он сосредоточился на подготовке к «Ролан Гаррос».

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