Хачанов победил Карацева в трёх сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Петербурге
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Хачанов нанёс поражение соотечественнику, Аслану Карацеву. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. 17-я ракетка мира Хачанов выполнил два эйса, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. Его соперник, занимающий 117-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из трёх.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Карацев.
В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Милош Раонич (Канада). Матч состоится сегодня, 15 октября.
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