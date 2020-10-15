Хачанов победил Карацева в трёх сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Хачанов нанёс поражение соотечественнику, Аслану Карацеву. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. 17-я ракетка мира Хачанов выполнил два эйса, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. Его соперник, занимающий 117-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из трёх.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Карацев.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Милош Раонич (Канада). Матч состоится сегодня, 15 октября.