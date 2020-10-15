Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов победил Карацева в трёх сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Петербурге

Хачанов победил Карацева в трёх сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Хачанов нанёс поражение соотечественнику, Аслану Карацеву. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. 17-я ракетка мира Хачанов выполнил два эйса, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из двух. Его соперник, занимающий 117-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из трёх.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Карацев.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Милош Раонич (Канада). Матч состоится сегодня, 15 октября.

Санкт-Петербург. 2-й круг
15 октября 2020, четверг. 19:20 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Аслан Карацев
117
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020