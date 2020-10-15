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Опелка: играть против Медведева по-настоящему сложно, он достаёт любой мяч

Опелка: играть против Медведева по-настоящему сложно, он достаёт любой мяч
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Райлли Опелка отреагировал на выход в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче второго круга он нанёс поражение первой ракетке России Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

«Матч был непростым, он лучший российский игрок, поэтому здорово, что я смог выиграть. Играть против Даниила по-настоящему сложно, потому что он достаёт любой мяч», — приводит слова Опелки пресс-служба турнира.

Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге в 2019 году. Таким образом, россиянин сложил полномочия чемпиона.

В четвертьфинале турнира Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в прошлом году дошёл до финала. Таким образом, американец может выбить из соревнований чемпиона и вице-чемпиона.

Медведев сложил полномочия чемпиона турнира в Санкт-Петербурге, уступив Опелке
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