Хачанов проиграл Раоничу и покинул розыгрыш турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Третья ракетка России уступил представителю Канады Милошу Раоничу. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:7 (1:7).
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Хачанов выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Его соперник, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 15 раз подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Раонич сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.
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