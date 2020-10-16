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Хачанов проиграл Раоничу и покинул розыгрыш турнира в Санкт-Петербурге

Хачанов проиграл Раоничу и покинул розыгрыш турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Третья ракетка России уступил представителю Канады Милошу Раоничу. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:7 (1:7).

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Хачанов выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Его соперник, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 15 раз подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Раонич сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
16 октября 2020, пятница. 18:40 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 1  
6 		7 7  
         
Милош Раонич
21
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
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