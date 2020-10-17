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Чорич: Опелка лишил меня шанса взять реванш у Медведева? Я об этом не жалею

Чорич: Опелка лишил меня шанса взять реванш у Медведева? Я об этом не жалею
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал тот факт, что американец Рэйлли Опелка обыграл россиянина Даниила Медведева и не позволил им встретиться в четвертьфинальном матче St. Petersburg Open. В прошлогоднем финале Медведев обыграл Чорича со счётом 6:3, 6:1.

«Жалею ли, что он лишил меня шансов взять реванш у Даниила? Таких сожалений. Что касается игры против таких сильно подающих игроков, как Опелка, то да, с ними играть непросто. Я плохо начал матч, не смог найти свой ритм, но потом приноровился и нашёл оптимальную дистанцию на приёме. Нашёл свой ритм игры и оптимальную дистанцию в обмене ударами. В итоге смог победить в этом матче.

Медведев сказал, что в матчах с такими соперниками всё решают только подача и приём? Абсолютно согласен с Даниилом. По-моему, у меня только одна первая подача прошла в начале матча. Потом стал улучшать приём и стал лучше читать его подачу, поэтому согласен со словами Даниила, что ключевыми элементами в игре с такими, как Опелка, являются подача и приём», — цитирует Чорича официальный сайт турнира.

Следующим соперником Чорича станет представитель Канады Милош Раонич.

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