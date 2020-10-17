А. Зверев и Оже-Альяссим сыграют за титул турнира в Кёльне
Канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Германии Александр Зверев сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинале Оже-Альяссим нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейка.
В другом полуфинале Зверев за 1 час 56 минут обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Зверев подал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Давидович Фокина ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу Зверева.
Кёльн-1. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 17:20 МСК
22
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
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13
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
- 17 октября 2020
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19:47
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19:00
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18:07
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17:48
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17:00
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16:50
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16:23
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16:08
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15:32
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14:46
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14:46
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13:27
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12:34
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12:00
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11:12
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10:25
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09:51
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09:51
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09:25
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00:59
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- 16 октября 2020
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23:50
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23:15
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23:05
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22:33
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22:02
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21:31
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21:01
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20:44
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20:09
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19:18
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18:45
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18:19
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17:56
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