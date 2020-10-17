А. Зверев и Оже-Альяссим сыграют за титул турнира в Кёльне

Канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Германии Александр Зверев сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинале Оже-Альяссим нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейка.

В другом полуфинале Зверев за 1 час 56 минут обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Зверев подал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Давидович Фокина ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу Зверева.