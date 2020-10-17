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А. Зверев и Оже-Альяссим сыграют за титул турнира в Кёльне

А. Зверев и Оже-Альяссим сыграют за титул турнира в Кёльне
Теннис / ATP 0

Канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Германии Александр Зверев сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинале Оже-Альяссим нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейка.

В другом полуфинале Зверев за 1 час 56 минут обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Зверев подал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Давидович Фокина ни разу не подал навылет, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу Зверева.

Кёльн-1. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 17:20 МСК
Феликс Оже-Альяссим
22
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 3
         
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Кёльн-1. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 15:10 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 3  
         
Алехандро Давидович Фокина
71
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
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