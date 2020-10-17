Шаповалов накричал на зрителя во время матча с Рублёвым в Санкт-Петербурге

12-я ракетка мира Денис Шаповалов из Канады, проигравший россиянину Андрею Рублёву в полуфинале турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге со счётом 6:4, 3:6, 4:6, в ходе встречи накричал на одного из немногочисленных зрителей.



В третьем сете при счёте 2:2 Шаповалов проиграл Рублёву гейм на своей подаче и обвинил в этом болельщика, якобы мешавшего ему своими выкриками. Денис на английском обратился к арбитру с требованием удалить зрителя, но не получил поддержки.

«Иди отсюда уже! Пошёл вон, иди отсюда», — крикнул Шаповалов зрителю на русском языке, сев на свою скамейку между геймами.

Родители Шаповалова — выходцы из Советского Союза, переехавшие в Канаду, поэтому он хорошо говорит по-русски.