Азаренко добыла волевую победу и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Остраве
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она со счётом 2:6, 6:2, 6:1 победила чешку Барбору Крейчикову.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Азаренко 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Азаренко поспорит с победительницей встречи Каролина Мухова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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