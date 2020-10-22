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Герасимов не подал на игру, отыграл тройной матчбол, но проиграл Оже-Альяссиму в Кёльне

Герасимов не подал на игру, отыграл тройной матчбол, но проиграл Оже-Альяссиму в Кёльне
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В напряжённом матче второго круга он уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму — 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Во второй партии при счёте 6:5 Герасимов подавал на матч. В конце решающего сета на игру подавал уже канадец, однако не сумел реализовать тройной матчбол.

Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. 87-я ракетка мира Герасимов 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнтов из 10. На счету Оже-Альяссима 15 эйсов, 6 двойных ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Йосихито Нисиока (Япония).

Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за последние две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября стал немец Александр Зверев — в финале он обыграл Оже-Альяссима.

Кёльн-2. 2-й круг
21 октября 2020, среда. 21:25 МСК
Егор Герасимов
87
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 6 4
4 		7 7 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
22
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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