Герасимов не подал на игру, отыграл тройной матчбол, но проиграл Оже-Альяссиму в Кёльне

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В напряжённом матче второго круга он уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму — 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Во второй партии при счёте 6:5 Герасимов подавал на матч. В конце решающего сета на игру подавал уже канадец, однако не сумел реализовать тройной матчбол.
Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. 87-я ракетка мира Герасимов 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнтов из 10. На счету Оже-Альяссима 15 эйсов, 6 двойных ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Йосихито Нисиока (Япония).
Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за последние две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября стал немец Александр Зверев — в финале он обыграл Оже-Альяссима.
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