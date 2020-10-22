Симона Халеп: готова поехать на Australian Open, если там будет «пузырь», как в Париже
Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, при каком условии готова выступить на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.
«Думаю, на Australian Open будет двухнедельный карантин, но в „пузыре“. Это не то же самое, что оставаться 14 дней в одной комнате. Невозможно играть после двух недель без тренировок. Если будет „пузырь“, как в Париже, я готова поехать», — приводит слова Халеп Essentialy Sports.
Предварительно проведение Australian Open запланировано на 18–31 января 2021 года. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
На прошедшем в январе 2020 года Australian Open Халеп добралась до полуфинала, где уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.
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