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Соболенко победила Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Соболенко победила Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Остраве (Чехия). В матче второго круга она победила американку Кори Гауфф со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. 12-я ракетка мира Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 8.

Следующей соперницей Соболенко станет испанка Сара Соррибес-Тормо, которая начинала путь с квалификации.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 2-й круг
22 октября 2020, четверг. 14:50 МСК
Кори Гауфф
55
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 2
1 		7 7 7
         
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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