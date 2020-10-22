Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв 528-ю ракетку мира

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга россиянин не без труда победил бельгийца Зизу Бергса, встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. 17-я ракетка мира Хачанов трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11. Бергс, занимающий 528-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх.
В четвертьфинале турнира в Антверпене Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.
Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.
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