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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв 528-ю ракетку мира

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв 528-ю ракетку мира
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга россиянин не без труда победил бельгийца Зизу Бергса, встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. 17-я ракетка мира Хачанов трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11. Бергс, занимающий 528-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

Антверпен. 2-й круг
22 октября 2020, четверг. 19:40 МСК
Зизу Бергс
528
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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