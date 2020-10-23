Анастасия Павлюченкова выложила фото в купальнике на яхте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии. На них спортсменка позирует в ярком купальнике, сидя на палубе яхты.

«Сегодня хороший улов», — написала Павлюченкова.

Посмотреть фотографии можно на странице Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".

29-летняя Павлюченкова занимает 38-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне она провела 17 матчей, в которых одержала девять побед. На Открытом чемпионате Франции она дошла до второго круга, где уступила теннисистке из Чехии Катержине Синяковой — 3:6, 4:6. На старте соревнований обыграла соотечественницу, Светлану Кузнецову, — 6:1, 2:6, 6:1.

24 октября стартует третий Кубок Анастасии Павлюченковой.