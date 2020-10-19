24 октября стартует третий Кубок Анастасии Павлюченковой

С 24 по 31 октября в СК «Балашиха» пройдёт третий Кубок Анастасии Павлюченковой — всероссийские соревнования первой категории среди юношей и девушек до 13 лет. В турнире примут участие 120 юных теннисистов со всей России. 24 и 25 октября пройдёт квалификационный раунд, с 26 по 31 октября — основная сетка.

В качестве главного приза два победителя Кубка Павлюченковой получат уайлд-кард на участие в престижном международном турнире Les Petits As во французском Тарбе — соревнования для лучших теннисистов младше 14 лет. В разные годы эти соревнования выигрывали юные Динара Сафина, Анна Курникова и Рафаэль Надаль.

Победители и призёры Кубка Павлюченковой получат подарки от организаторов. «Чемпионат» является информационным партнёром турнира.

«Когда смотрю на детей, вспоминаю себя в их возрасте. В Москве тогда проходило много престижных турниров, а я приезжала из Самары и часто их выигрывала. Самыми важными были призы: когда дарили телефон или CD-плеер, казалось, что это здорово! Что уж говорить о «Больших шлемах» — до сих пор помню плюшевого кенгуру, которого 14-летней мне вручили после победы на юниорском Australian Open.



Поэтому для своего Кубка я хотела подготовить особенный приз. Уайлд-кард на самый престижный юниорский турнир в мире — очень крутая возможность для наших ребят показать себя. В Тарб на Les Petits As каждый год съезжаются все топовые спонсоры, которые следят за молодыми талантами», — прокомментировала Павлюченкова.