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Рублёв и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Вене

Рублёв и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Определились соперники россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева по матчам второго раунда соревнований категории АТР 500 в Вене (Австрия). В первом круге Рублёв обыграл Норберта Гомбоша из Словакии, а Медведев оказался сильнее Джейсона Джунга, представляющего Китайский Тайбэй.

Первая ракетка России Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, который в стартовом матче соревнований обыграл соотечественника, Феликса Оже-Альяссима, — 7:5, 7:5.

Рублёв, будучи восьмой ракеткой мира, встретится с 19-летним итальянцем Янником Синнером, который переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда — 7:6 (7:2), 6:3.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

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