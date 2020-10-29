Кей Нисикори досрочно завершил сезон

Японский теннисист Кей Нисикори в своём официальном приложении рассказал о планах относительно участия в турнирах в Париже (Франция) и Софии (Болгария).

«Я решил больше не играть в этом году. Был очень рад наконец вернуться на корт, но при этом хочу быть уверен на сто процентов, что могу играть. Вернуться после операции на локтевом суставе было нелегко. Как и ожидалось, меня сопровождали и взлёты, и падения.



Плечо всё ещё немного беспокоит меня, поэтому я принял решение пропустить турниры в Париже и Софии. Полностью сосредоточусь на 2021 году. Очевидно, это важный год. Спасибо за вашу поддержку и до скорой встречи», — написал японец.

Нисикори перенёс операцию на локтевом суставе в конце 2019 года.