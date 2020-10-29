«Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей из-за карантина во Франции
Предстоящий «Мастерс» в Париже (Франция) пройдёт без зрителей из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Планировалось, что турнир смогут посещать до 1000 зрителей каждый день. Тем, кто приобрёл билеты, вернут деньги.
«Французская федерация тенниса понимает, что люди, которые в конечном счёте не смогут посетить турнир, разочарованы, и благодарит их за понимание», — говорится в сообщении.
Карантин во Франции продлится минимум до 1 декабря.
Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
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