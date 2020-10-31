Джокович — после вылета с турнира в Вене: сделаю всё для победы на Итоговом

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился ожиданиями от участия в Итоговом турнире АТР, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 15 по 22 ноября.



«С нетерпением жду поездки в Лондон. Это последний турнир в сезоне. Сделаю всё для наилучшей подготовки и победы там.



Лучшие восемь игроков по итогам сезона соберутся в одном месте. После турниров „Большого шлема“ ATP Finals, вероятно, является самым большим событием в туре. Всё это из-за сильнейшего подбора теннисистов — каждый матч играешь с одними из лучших игроков мира.



Много раз добивался успеха на лондонских кортах. Очевидно, что без болельщиков на трибунах всё будет иначе, но, надеюсь, выдам классный финиш сезона», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.