Джокович — после вылета с турнира в Вене: сделаю всё для победы на Итоговом
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился ожиданиями от участия в Итоговом турнире АТР, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 15 по 22 ноября.
«С нетерпением жду поездки в Лондон. Это последний турнир в сезоне. Сделаю всё для наилучшей подготовки и победы там.
Лучшие восемь игроков по итогам сезона соберутся в одном месте. После турниров „Большого шлема“ ATP Finals, вероятно, является самым большим событием в туре. Всё это из-за сильнейшего подбора теннисистов — каждый матч играешь с одними из лучших игроков мира.
Много раз добивался успеха на лондонских кортах. Очевидно, что без болельщиков на трибунах всё будет иначе, но, надеюсь, выдам классный финиш сезона», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
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