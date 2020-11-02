Определился соперник Андрея Рублёва во втором раунде «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Андрей Рублёв узнал соперника по второму раунду «Мастерса» в Париже. Им стал 90-я ракетка мира Раду Албот из Молдавии, который в стартовом матче турнира в трёх сетах одолел поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут.
В параллельных матчах испанец Фелисьяно Лопес одержал победу над сербом Филипом Краиновичем со счётом 7:6 (13:11), 6:1. А хорват Борна Чорич выиграл у венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:5), 6:1.
Лопесу во втором раунде предстоит сразиться с соотечественником, 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. С кем сыграет Чорич, станет известно позже.
Напомним, «Мастерс» проходит во Франции со 2 по 8 ноября.
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