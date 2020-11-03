Пропустившая сезон-2020 Бьянка Андрееску подтвердила участие в Australian Open 2021

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году, сообщает Tennis Majors.

«Чувствую себя действительно хорошо. Вирус оттолкнул меня назад, как и некоторые личные проблемы, но сейчас всё хорошо, я усердно тренируюсь. Полностью здорова и с нетерпением жду сезона-2021», — сказала Андрееску.

20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что очки, набранные ею в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и на Открытом чемпионате США, не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.

Последний раз на корт Андрееску выходила на турнире в Шэньчжэне в 2019 году, а в 2020-м канадская теннисистка не сыграла ни одного матча.