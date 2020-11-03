Пропустившая сезон-2020 Бьянка Андрееску подтвердила участие в Australian Open 2021

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году, сообщает Tennis Majors.
«Чувствую себя действительно хорошо. Вирус оттолкнул меня назад, как и некоторые личные проблемы, но сейчас всё хорошо, я усердно тренируюсь. Полностью здорова и с нетерпением жду сезона-2021», — сказала Андрееску.
20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что очки, набранные ею в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и на Открытом чемпионате США, не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.
Последний раз на корт Андрееску выходила на турнире в Шэньчжэне в 2019 году, а в 2020-м канадская теннисистка не сыграла ни одного матча.
- 3 ноября 2020
-
22:05
-
21:58
-
21:10
-
19:56
-
19:38
-
19:15
-
18:28
-
17:43
-
17:02
-
16:37
-
15:35
-
14:28
-
12:18
-
11:20
-
10:44
-
10:00
-
09:39
-
04:25
-
02:40
- 2 ноября 2020
-
22:59
-
22:15
-
21:49
-
20:45
-
19:59
-
19:31
-
18:40
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
16:50
-
16:26
-
14:47
-
13:53
-
12:45
-
11:44