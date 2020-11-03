Надаль подтвердил своё участие в Открытом чемпионате Австралии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль примет участие в Открытом чемпионате Австралии. По его словам, двухнедельный карантин, который может стать обязательной нормой для всех участников турнира, не будет для него проблемой.

«Конечно, Открытый чемпионат Австралии входит в мои планы и является частью моего календаря. Если нам придётся провести на карантине 14 дней, то мы должны как можно лучше спланировать свою подготовку к турниру», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Также вторая ракетка мира подтвердил своё участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне, который пройдёт с 15 по 22 ноября.

Отметим, что завтра, 4 ноября, испанец начнёт борьбу за победу на «Мастерсе» в Париже. Этот турнир ни разу не покорялся Надалю за всю карьеру, и накануне он назвал причины такого стечения обстоятельств.